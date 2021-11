PALERMO – La Sicilia torna al secondo posto nella classifica delle regioni italiane per incremento dei casi di coronavirus, ma al di là della differenza tra i 382 nuovi casi siciliani e i 388 del Lazio, l’Isola non può stare tranquilla guardando alla graduatoria nazionale perché la base su cui sono calcolati i positivi scoperti nelle ultime 24 ore è decisamente più bassa rispetto a quella laziale: 13.028 contro 21.386. L’incidenza dei test positivi sul totale di quelli processati nell’Isola è del 2,9%, dato comunque inferiore al 4,2% fatto registrare nella giornata di domenica.

Il boom di Catania

Un autentico boom di positivi si registra a Catania e provincia: 239. Il numero complessivo degli attuali contagiati sale a 7.611 (+227). I guariti sono 152 mentre si registrano altre tre vittime, che portano il totale dei decessi a 7.022. Sul fronte ospedaliero sono adesso 345 ricoverati, nove in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 40 (quattro in più rispetto a 24 ore fa). Questa la situazione del contagio nelle altre province: Palermo: 58 nuovi casi; Siracusa 55; Trapani 11; Ragusa e Agrigento 6; Caltanissetta 5; Messina 2; Enna 0.

I dati nazionali

In tutta Italia sono 2.834 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 2.818). Sono invece 41 le vittime in un giorno (ieri 20). Gli attualmente positivi al Covid nel Paese sono 84.447, 725 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.777.614, i morti 132.161. I dimessi e i guariti sono invece 4.561.006, con un incremento di 2.065 rispetto a ieri. Continua la risalita dei ricoveri per Covid. Sono 385 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 21 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 34 (ieri 33). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.992 (ieri 2.863), ovvero 129 in più rispetto a ieri.

