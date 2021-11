Green Basket stende Gravina 76-61 e aggancia la vetta

PALERMO – Niente ‘streghe’ nella notte di Halloween per il Green Basket Palermo, che gestisce per la quasi totalità dei 40’ di gioco il big match della quarta giornata di C Gold “Memorial Fathallah”, battendo lo Sport Club Gravina per 76-61.

Partenza in equilibrio con ritmo sin da subito alto, che porta anche ad alcuni errori di misura. Ne esce meglio Gravina che ruba e appoggia in campo aperto i punti in apertura. Caronna lato Green mette subito le carte in tavola con 6 punti nei primi 4’ di gioco, dichiarando le sue intenzioni di giornata. Garello imperversa nel pitturato biancoverde, mentre Buterlevicius rifinisce sempre con grande precisione. L’equilibrio, manco a dirlo, lo rompe Caronna prima con la tripla (accolta dagli dei del gioco) e poi con la rubata e successiva inchiodata su assist di Signorini. Gravina, in rottura prolungata col canestro e senza Garello in panchina con problemi di falli, sprofonda sul 23-14 di fine primo quarto. Buterlevicius con la bomba a marchio registrato dall’angolo aumenta il compasso, mentre Florio e Santonocito provano a non far scappare i buoi dal recinto. La panchina biancoverde si conferma calda e pronta ad entrare in azione, con Signorini e Vucenovic a dire la loro in una e nell’altra metà campo. Lombardo con 5 punti di fila e Moltrasio con un’altra tripla creano la voragine e all’intervallo è 44-27.

La reazione ospite arriva nel terzo periodo con la bomba in apertura di Santonocito e l’assistenza per i compagni in attacco di capitan Barbera. Caronna non ne sbaglia una, mantenendosi su medie realizzative impressionanti sin da inizio stagione, ma con i quattro punti di fila di Sortino dalla panchina per Gravina il passivo degli etnei al 27’ si riduce a 13 punti (53-40). Il Green è famelico in uscita dal timeout, con un 9-0 di parziale a firma Dimarco-Caronna-Buterlevicius che spezza il fiato a Gravina. il 59-42 con il quale si apre l’ultimo quarto assomiglia tanto ad un’impresa impossibile per i ragazzi di Marchesano, che però hanno il merito di non mollare nel finale, con i punti di Spina, Florio e la tripla di Renna quando ormai però era già troppo tardi. Caronna chiude il suo match di Halloween con maschera e sega circolare (24 punti e media partita stagionale alzata a 20,1), mentre Bruno dalla lunetta apre la strada all’esordio di Genuardi e all’ingresso di Maisano.

Finisce 76-61 un match con poca storia, complice una prestazione davvero solida dei palermitani e una condizione non ottimale di Gravina, che non potrebbe essere altrimenti visti i pochi allenamenti della tribolata settimana appena trascorsa per tutta la provincia etnea. Aggancio in vetta alla classifica a quota 6 punti e possibilità di sorpasso già settimana prossima, quando Gravina osserverà il turno di riposo e il Green sarà impegnato a Capo d’Orlando contro l’Orlandina Lab ancora a quota zero punti in classifica.

GREEN BASKET PALERMO-SPORT CLUB GRAVINA 76-61

Parziali: 23-14, 44-27, 59-42, 76-61

Green: Bruno 5, Maisano, Genuardi, Signorini 7, Moltrasio 8, Dimarco 2, Buterlevicius 15, Lombardo 9, Audino, Caronna 24, Vucenovic 6. All. Verderosa

Gravina: Sortino 4, Barbera 4, Ceorcea 2, Garello 19, Spina 5, Mastrandrea, Florio 13, Santonocito 11, Privitera, Alì, Zambataro, Renna 3. All. Marchesano

Arbitri: Calogero Cappello e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle



