Green-Gravina, Verderosa: “Bene, ma serve evitare le pause”

PALERMO – È un inizio novembre senza dubbio positivo in casa Green Basket Palermo, vittorioso nel match di ieri in casa contro lo Sport Club Gravina per 76-61, coinciso anche con l’aggancio in testa alla classifica dopo quattro giornate a punteggio pieno (considerando che i biancoverdi hanno già osservato il loro turno di riposo).

«Dopo la partita di giovedì abbiamo avuto a disposizione solo un allenamento per preparare Gravina, ma i ragazzi sono stati molto bravi e attenti a fare ciò su cui avevamo lavorato – spiega il coach dei biancoverdi, Marco Verderosa -. Riuscire a limitare un attacco come quello di Gravina, che fino a ieri viaggiava a 85 di media, non era facile. Sono molto soddisfatto del ritmo difensivo di tutta la squadra. Ci tengo poi a sottolineare la prova, in entrambe le metà campo, di Vittorio Moltrasio e l’atteggiamento di Simas Buterlevicius per ogni singolo minuto in cui è stato in campo, che vorrei fosse un esempio per tutti».

Netti miglioramenti da parte di tutto il gruppo che, di settimana in settimana, continua ad assorbire sempre meglio le idee del proprio staff tecnico. Mai, però, ritenersi appagati: «In diversi momenti della partita abbiamo delle pause che non mi piacciono – avverte -. Passiamo da momenti davvero fluidi ad attimi di totale confusione, anche se meno rispetto all’inizio. Questo è sicuramente un aspetto da migliorare se questa squadra vuole puntare a obiettivi importanti».

«Abbiamo un obiettivo comune, io e i ragazzi, e lavoriamo tutti i giorni per raggiungerlo – conclude coach Verderosa -. La fame fa parte del mio dna e la squadra ha capito subito quale deve essere l’atteggiamento giusto. Testa bassa, lavoro e umiltà».

Prossimo appuntamento sabato 6 novembre, quando la carovana biancoverde viaggerà verso Capo d’Orlando dove, alle 19, incontrerà l’Orlandina Lab al PalaFantozzi.



