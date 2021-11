Incidente durante processione: Oliveri cita in giudizio parrocchia

ACI CATENA – Il sindaco di Aci Catena Nello Oliveri ha citato in giudizio la parrocchia della Madonna della Catena chiedendo 260 mila euro di risarcimento per i danni subiti a seguito dell’incidente avvenuto nel 2017. Il primo cittadino, infatti, finì sotto il fercolo. E a seguito delle ferite alla gamba gli è stato riconosciuta un’invalidità al 55%. Oliveri ha chiarito che l’azione giudiziaria non è contro la parrocchia ma non con l’assicurazione dopo un contenzioso. Nulla quindi contro la chiesa, la curia e il parroco.

“È solo un’azione giudiziaria – dice il sindaco ai microfoni di Rei Tv – nei confronti dell’assicurazione perché per ben due volte in modo stragiudiziale l’assicurazione si è rifiutata di riconoscere i danni biologici subiti. Quindi sarà un giudice a questo punto a stabilire se Oliveri ha diritto ad essere risarcito oppure no”. Il parrocco ha informato della fissazione dell’udienza del 26 gennaio il comitato dei festeggiamenti e il vescovo Antonino Raspanti. “Ci difenderemo con l’avvocato”, il commento di don Sciuto.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI