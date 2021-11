Operazione Nemesi: “Giro di affari per oltre 1,5 milioni di euro”

PALERMO – Questa mattina, all’alba, le forze dell’ordine hanno portato a termine l’operazione Nemesi, che ha portato all’arresto di 37 persone, con altre venti finite agli arresti domiciliari, tutte invischiate nelle operazioni di spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana.

I carabinieri hanno scoperto che la droga veniva persino nascosta nelle camerette dei bambini, con interni nuclei familiari coinvolti nella filiera dello spaccio nel quartiere sperone di Palermo. Baby pusher correvano in giro per le strade del quartiere in bici per consegnare le dosi di droga.

Dell’operazione ha parlato il Tenente Colonnello Angelo Pitocco, comandante del gruppo dei carabinieri Palermo.

Il sindaco Orlando: “Ennesima forte risposta dello Stato al fenomeno dello spaccio“

“Esprimo un sentito apprezzamento ai carabinieri di Palermo San Lorenzo e alla direzione distrettuale antimafia per avere disarticolato un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti che agiva nel quartiere Sperone anche davanti alle scuole. Quest’operazione – ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, rappresenta l’ennesima e forte risposta dello Stato al fenomeno dello spaccio di droga in alcune zone della città. È importante, oltre alla fondamentale azione repressiva, continuare a lavorare sull’aspetto culturale. Colpisce, infatti, il coinvolgimento di interi nuclei familiari pronti a utilizzare minorenni per le loro attività illecite. Sottrarre porzioni di territorio alla criminalità è il primo passo per offrire speranza e riscatto alle tante persone che vivono nei quartieri più difficili della città. Lo Stato c’è e lo ha dimostrato ancora una volta“.