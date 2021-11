Palermo: sacchetti di plastica vietati, multata azienda

I controlli della polizia locale sulla vendita di buste in plastica non conformi

PALERMO – Terza operazione in un mese della Polizia municipale di Palermo, nell’ambito dei controlli sulla vendita di buste in plastica non conformi alla normativa vigente. Agenti del Nucleo tutela e decoro vivibilità urbana hanno intercettato un furgone di una ditta con sede nei pressi della stazione centrale, con circa 20 chili di buste in plastica la cui commercializzazione è vietata dall’1 gennaio 2018. Il controllo successivo, effettuato nel deposito della ditta, ha

portato al sequestro di 655 chili di shoppers. Il titolare, D.G, 48 anni, è stato sanzionato con una multa di cinquemila euro.



