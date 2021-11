Rapina in un supermercato, arrestato minorenne

Catania – Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania perché ritenuto l’autore, insieme con un complice non ancora identificato, di una rapina di 550 in un supermercato di via Lessona. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto grazie alle immagini registrate dalla telecamere di sorveglianza. Il rapinatore si e’ avvicinato all’addetto alle casse e lo ha minacciato verbalmente, facendosi consegnare la somma custodita all’interno del registratore di cassa per poi fuggire a piedi insieme ad un complice che faceva da palo. Il giovane e’ stato bloccato nella sua abitazione con addosso gli stessi vestiti che sarebbero stati usati durante la rapina. Il minorenne e’ stato rinchiuso in un Centro di Prima Accoglienza.



