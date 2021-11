Ruba collanina in aeroporto, denunciata una sessantenne

Catania – Una donna di 65 anni è stata denunciata per furto aggravato dalla Polizia di Stato per aver rubato una collanina d’oro nell’aeroporto di Catania, durante i controlli di sicurezza prima dell’imbarco su un volo per Bologna. La collana rea stata dimenticata nella vaschetta da uno studente 19enne anch’egli diretto nel capoluogo emiliano. La donna, identificata e raggiunta nella sua abitazione provvisoria nel Bolognese, ha consegnato agli agenti la collana d’oro.



