“Senza i vaccini e con le varianti il sistema sanitario sarebbe al collasso”

CATANIA – C’è da recuperare una settimana di vaccinazioni mancate. Il maltempo ha messo in stand by la campagna di immunizzazione nella provincia di Catania. Gli hub per sicurezza sono stati chiusi. Provincia che purtroppo ha percentuali di non vaccinati abbastanza corpose. “Tutte le prenotazioni sono state già riprogrammate quindi in poco tempo le somministrazioni entreranno a regime. Inoltre a chi lo ha chiesto abbiamo anche autorizzato aperture pomeridiane degli hub per poter effettuare vaccinazioni e tamponi”, spiega Pino Liberti, commissario per l’emergenza Covid.



“E inoltre – aggiunge – continueranno le campagne di prossimità per poter arrivare più vicino ai cittadini”. Il camper che ha stazionato in piazza Università ha fatto registrare numeri significativi. E sono state effettuate anche diverse prime dosi. Insomma alcuni indecisi sono stati agganciati e convinti. “Non abbiamo l’ambizione di convincere i no vax o i complottasti, ma sicuramente di rintracciare gli indecisi o chi ha paure che non hanno fondamenti scientifici. Ed è una fascia ancora ampia”, dice ancora Liberti. In merito alla percentuale di vaccinazione in provincia di Catania, Liberti fa un confronto anche con altre realtà che hanno avuto la possibilità di creare gli hub nel cuore delle città. “Noi li abbiamo comunque decentrati. E questa posizione logistica magari, anche se marginalmente, penso possa aver influito”. Ma il lavoro continua a ritmi serrati e il virus che continua a circolare, anche con l’incubo varianti, al “momento è sotto controllo”. Per Liberti non esiste “un caso Catania”. Per il commissario è fisiologico che “più tamponi si processano, più positivi si rintracciano”. E da un lato questo significa avere la forza anche di circoscrivere i focolai.

Allargando la lente di ingrandimento, Liberti fa una riflessione ricordando quanto accadeva l’anno scorso negli ospedali e nei reparti covid. “Immaginiamoci cosa succederebbe oggi, con tutte queste variante molto più contagiosa, se non ci fossero stati i vaccini. La vaccinazione ha portato a un contenimento della pandemia e soprattutto ha fatto crollare l’ospedalizzazione”. Terza dose? “Da commissario le dico che seguiremo le direttive del Governo e dunque della Regione. Ma se le devo parlare da infettivologo io farei la terza dose a largo spettro”.



