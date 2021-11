“Stop alle imposte per i territori colpiti dal maltempo”

PALERMO – “Sospendere il pagamento delle imposte per i territori della Sicilia orientale flagellati dal ciclone Apollo“. Lo chiede Giovanni Cafeo, parlamentare regionale della Lega e segretario della commissione Attività produttive all’Ars, al Governo nazionale per ottenere l’esenzione del pagamento delle tasse oltre ai risarcimenti per i danni subiti dai Comuni e dalle aziende duramente colpite dall’uragano.

“Soluzione fondamentale”

“È fondamentale – dice – che il Consiglio dei ministri, dopo la dichiarazione dello stato di calamità, provveda a disporre la sospensione dei tributi. Il problema è che tra ricezione delle richieste di ristori, elaborazione delle domande ed infine erogazione delle somme passerà un buon margine di tempo”. Il deputato regionale della Lega lancia l’allarme sulla produzione siciliana: “La conseguenza sarà che ci saranno aziende impossibilitate a produrre o costrette a farlo a scartamento ridotto per via dei danni arrecati dal ciclone e questo avrà evidenti ricadute sui profitti e sui salari dei dipendenti. Il rischio default per le nostre imprese perché costrette a pagare le imposte, in attesa di ricevere i ristori, è altissimo”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI