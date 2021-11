Catania, Izco: “Palermo attrezzato ma non imbattibile”

CATANIA – “All’inizio ci è voluto un pò di tempo per affiatarci, essendo una squadra nuova. Sono arrivati elementi assai promettenti che però erano al loro debutto tra i professionisti. Adesso stanno maturando”. Questo il pensiero di Mariano Izco, centrocampista del Catania, parlando del momento che sta attraversando la formazione rossazzurra. Gli etnei non sono scesi in campo nello scorso weekend per via del maltempo che si è abbattuto nella Sicilia orientale e adesso sabato sfideranno il Campobasso: “Siamo uniti e decisi a dare il meglio di noi stessi – ha aggiunto Izco intervistato da La Sicilia -. Andremo in Molise per ottenere il massimo e da lunedì abbiamo cominciato a preparare la sfida con il Campobasso vedendo anche alcuni filmato. Dovremo stare ben attenti, questo è un campionato assai equilibrato e la conferma arriva dagli stessi risultati. Noi abbiamo retto il confronto con chiunque. Vorrei un Catania sulla via del rilancio. Non siamo i più forti ma specialmente tra poco che torneranno anche Piccolo e Pinto, attualmente infortunati, potremo dare fastidio a tutti e sarebbe già un risultato prestigioso. Se resto? Forse sì, forse no, a 38 anni potrebbe accadere che decidesse di smettere, vedremo”. Infine, sul Palermo Izco ha concluso: “Sicuramente è tra quelle più attrezzate, ma non sono certo imbattibili. Andrei cauto nell’azzardare delle previsioni”.



