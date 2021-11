Catania, Rosaia: “Vogliamo continuare nostro percorso”

CATANIA – “Osserviamo un turno di sosta, a malincuore perché veniamo da un momento importante in cui abbiamo trovato tanta consapevolezza nel nostro gruppo. Vogliamo continuare il nostro percorso, questo arresto non ci voleva ma guardiamo avanti. E’ successo qualcosa di molto grave a Catania e quindi è stato giusto così. Abbiamo vissuto una settimana molto particolare e difficile sostenendo pochi allenamenti a causa della pioggia”. A dirlo è Giacomo Rosaia, centrocampista del Catania, intervenuto ai microfoni di Tele One per fare il punto della situazione in casa etnea. Il calciatore rossazzurro si è anche soffermato sul pari per 1-1 maturato al “Barbera” tra Palermo e Avellino: “Ho seguito la partita, guardiamo fino ad un certo punto ai nostri avversari perché è più importante quel che facciamo noi stessi. Questo pareggio dei rosanero magari può servirci per andare a riprendere il Palermo e proseguire la nostra scalata in classifica. Il Campobasso? Ha perso a Messina una gara importante su un campo difficile, sarà il nostro prossimo avversario e daremo battaglia in casa loro. Bari? Avvio di stagione importante, stanno prendendo un buon margine sulle dirette concorrenti, possiede due squadre. Ha cambi importanti su tutti i reparti – ha concluso Rosaia -. La Ternana dell’anno scorso era una corazzata, vedremo se alla lunga i biancorossi riusciranno a tenere questi ritmi”.



