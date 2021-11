Coppa Italia, Palermo C5: prezioso pari contro gli Eightyniners

PALERMO – Dopo 3 sconfitte consecutive in campionato il Palermo Calcio A5 trova un importante pari in Coppa Italia: tra le mura amiche del ‘’Tocha Stadium’’, infatti, i rosanero pareggiano 1-1 nel derby contro il Palermo Futsal Eightyniners. Un risultato importante in ottica passaggio del turno, visto che il Palermo C5 resta primo nel girone insieme agli Eightyniners (la prossima sarà l’ultima giornata del girone eliminatorio di Coppa Italia).



PRIMO TEMPO:

La partita vive di sussulti, con gli ospiti che mettono in difficoltà la squadra guidata da Zapparata. Il Palermo C5, nonostante diverse assenze importanti, riesce a contenere le sortite offensive avversarie e a trovare il gol del vantaggio: al 12’ sarà Maniscalco ad aprire le danze del match al termine di una bellissima azione costruita dai rosanero. La prima frazione di gioco si chiude con i padroni di casa meritatamente in vantaggio (buona prova dei rosanero sia in fase di possesso che nell’occupare gli spazi in difesa).



SECONDO TEMPO:

In avvio di ripresa aumenta la pressione da parte degli Eightyniners: la squadra ospite, infatti, cerca di alzare il ritmo del gioco ma gli uomini guidati da Costantino trovano sulla loro strada un Costanzo tirato a lucido (l’estremo difensore rosanero era entrato al posto del giovane Mistretta dopo l’intervallo). Il portiere del Palermo C5, però, non può nulla sulla conclusione di Vallecchia, abile a concretizzare una bella giocata in verticale dei suoi. Nel finale di gara un altro ottimo intervento di Costanzo, ma anche un paio di occasioni ghiotte per i rosanero. Sabato prossimo ritorna il campionato: sempre al ‘’Tocha Stadium’’, il Palermo Calcio A5 ospiterà il C.U.S. Palermo.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI