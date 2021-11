Covid, boom di contagi in Germania: oltre 20mila casi in un giorno

BERLINO – La quarta ondata Covid sta interessando la Germania che nelle ultime 24 ore ha registrato 20.398 nuovi casi e 194 persone sono morte. Soltanto il 66% degli abitanti tedeschi è vaccinato. I numeri sono preoccupanti e il ministro della Salute, Jens Spahn, lancia un’ulteriore allarme: “In alcuni Länder i posti letto per la terapia intensiva si stanno di nuovo esaurendo“.

Il tasso dei contagi nell’ultima settimana in Germania ha raggiunto i livelli più alti da maggio. “I numeri sono preoccupanti“, ha commentato il presidente dell’istituto tedesco Robert Koch, Lothar Wieler. “La quarta ondata si sviluppa esattamente come immaginavamo proprio perché molti non si sono vaccinati“, ha aggiunto.

In particolare, la maggior parte dei non vaccinati si annida tra le persone sotto i 60 anni. A preoccupare è anche la situazione negli ospedali: secondo gli ultimi dati, 333 ospedali sono alla saturazione dei posti letto in Terapia intensiva, mentre altre 556 registrano le prime criticità. In totale, ad oggi, restano 3.253 posti liberi su 25mila, di cui 2.234 occupati da pazienti Covid.



