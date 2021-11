Covid, nuovo protocollo nelle scuole: ecco cosa cambia

ROMA – Tra oggi e domani sarà approvato dal governo il nuovo protocollo per la scuola che limita al minimo la Dad e fa scattare la didattica a distanza solo in caso di tre persone positive in una classe. Lo ha annunciato il sottosegretario alla salute Costa. La quarantena dopo un solo caso non scatta più. Proseguono le polemiche dopo il corteo dei ‘no-pass’ a Novara e l’aumento di casi di covid a Trieste. Il sindaco di Novara Canelli chiede di “valutare l’opportunità di autorizzare altre manifestazioni” ed il collega di Trieste Dipiazza conferma la chiusura di piazza Unità d’Italia ai manifestanti ma si oppone allo stop ai cortei.



