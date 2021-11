Grave incidente a Vittoria: due giovani feriti nello scontro FOTO

Grave incidente stradale nella serata di ieri a Vittoria, nel Ragusano. Poco prima della mezzanotte un violento scontro si è verificato in pieno centro storico, tra le vie Magenta e Roma. Coinvolte una Fiat Punto e una motocicletta. Alla guida dei mezzi c’erano due ragazzi, uno di 18 anni e un altro di 10: entrambi sono rimasti feriti.

I feriti

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118. Entrambi i giovani sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate. In condizioni più gravi M.C, che viaggiava sulla motocicletta: per lui la prognosi è infatti di quaranta giorni. Indagini in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto.

