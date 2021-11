La foto-denuncia di un padre: “In discoteca senza mascherina”

CATANIA – Ha inviato una foto in redazione che mostra un gruppo di giovani in attesa di entrare in discoteca in via Raffineria. Lo scatto è di sabato sera: “stavo accompagnando mia figlia per la serata”. Non nasconde la grande preoccupazione il padre che ha contattato LiveSicilia per la scena che ha avuto davanti agli occhi. “Catania è maglia nera per i contagi e si sta senza mascherina?”, si chiede. Evidenziando che si sta registrando “un aumento dei casi e purtroppo il maggior numero di casi positivi segnalati è nella provincia etnea”. Una foto-denuncia che lascia un po’ di amarezza. I giovani hanno voglia di libertà e spensieratezza. Ma purtroppo il covid ancora circola. Invia una segnalazione a [email protected]



