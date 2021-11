Mazara del Vallo, raid nell’impresa di calcestruzzo confiscata

Raid nella notte tra venerdì e sabato scorsi nella sede dell’impresa “Cucchiara Fina Daniela” a Mazara del Vallo. Si tratta di un’impresa confiscata e gestita dagli amministratori giudiziari Ernesto Forte e Riccardo Polizzi. I ladri hanno rubato mezzi e attrezzature e hanno devastato gli uffici.

In contrada San Nicola ha sede anche la Coas srl, anch’essa in amministrazione giudiziaria, che si è aggiudicata l’appalto per la fornitura del calcestruzzo che serve per la realizzazione del parco eolico di Mazara del Vallo “Messer Andrea”. Grazie all’appalto l’impresa sta proseguendo la sua attività.

Gli uffici dell’impresa danneggiati

Gli autori del raid dovevano conoscere bene i luoghi visto che hanno disattivato i sistemi di sicurezza. “Non ci lasceremo intimidire – dicono gli amministratori – e riprenderemo subito il nostro lavoro”.



