Filippi: “Obiettivo passaggio turno, tutti a disposizione”

PALERMO – “La verità è che le due trasferte sotto il profilo logistico sono un po’ complicate ma andremo con l’intero gruppo a disposizione e cercheremo di sfruttare gli uomini più in forma. Andremo a Catanzaro per passare il turno: è questo il nostro obiettivo”. Così il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di questo pomeriggio alle 14.30 contro il Catanzaro, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. “Chi ha giocato meno nell’ultimo periodo sarà sicuramente della partita – ha aggiunto Filippi -. Ma avendo una rosa ampia e qualitativamente equilibrata cambia poco. Sicuramente la nostra sarà una formazione competitiva che punterà a vincere”.

L’allenatore rosanero si è poi soffermato sull’importanza di questo match, visto che si affrontano due dirette concorrenti per le zone alte della classifica del campionato: “Battere una diretta concorrente? Un test importante, però a volte non batti una squadra per episodi che purtroppo cambiano le sorti di una gara o della stagione. Noi siamo consapevoli di essere alla pari con Catanzaro, Avellino ma anche col Bari nonostante l’organico. Saremo pronti per controbattere e imporre ciò che conosciamo”.

Per quanto riguarda le scelte Filippi ha spiegato: “Domani para Massolo. Gli scontri diretti li abbiamo giocati alla pari e con il giusto piglio, provando a vincere fino alla fine. Ogni tanto è giusto guardare il bicchiere mezzo pieno. Noi sappiamo quanto valiamo e dobbiamo giocare in quest’ottica. Floriano nelle ultime partite non ha giocato per scelta tecnica, non è subentrato per situazioni imprevedibili nella partita. E a volte devi cambiare il copione. So che sta bene e lui sa che ha la mia stima. Ci sta che qualche partita non parta titolare ma tante gare si risolvono in corsa. Soleri si allena al massimo e con qualità eccelsa – ha concluso Filippi -. Qualcuno purtroppo deve rimanere fuori ma per me Edo è eccezionale”.



