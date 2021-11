Sostanza irritante nell’aria, evacuato centro Ikea

MILANO – Momenti di paura questa mattina al centro Ikea di Corsico, nel Milanese. Molti clienti, infatti, sono stati evacuati a causa della presenza di una sostanza irritante percepita nell’ambiente. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, circa mille persone sono state invitate a uscire all’esterno per consentire l’intervento delle squadre dei tecnici del nucleo Nbcr.

Sul posto anche alcune ambulanze per soccorrere i clienti che hanno avvertito il malessere alle vie respiratorie. Dai primi accertamenti del nucleo Nbcr, non stata rilevata alcuna sostanza tossica: l’ipotesi è che si sia trattato di spray urticante. Dopo due ore l’allarme è rientrato. Sono 10 in tutto le persone che sono rimaste intossicate.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI