Statale 113 chiusa per tre notti tra Cefalù e Castelbuono

PALERMO – La Statale 113 ”Settentrionale Sicula” resterà chiusa al traffico dal km 179,900 al km 180,000 nelle tra mercoledì 3 novembre e sabato 6 novembre,. La chiusura sarà dalle 23 alle 7 del mattino successivo. ”Il provvedimento si rende necessario per consentire ad RFI di eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Palermo-Messina in prossimità del passaggio al livello ubicato in corrispondenza del km 179,970 della Statale – avverte l’Anas -“. Durante gli orari di chiusura, l’itinerario alternativo di lunga percorrenza è costituito dall’autostrada A-20 ”Messina-Palermo”, tra gli svincoli di Cefalù e Castelbuono, garantendo ai soli residenti il transito fino al blocco in prossimità della linea ferroviaria.



