Tamponi salivari, avvito il secondo screening nelle scuole

CATANIA – È in corso da alcuni giorni il secondo screening in alcune scuole del catanese. La campagna, attraverso i test salivari, mira a individuare l’eventuale presenza di positivi al covid-19 nelle scuole elementari e medie. L’ufficio emergenza Covid ha distribuito 1100 tamponi in 10 scuole. I Risultati si avranno il prossimo 12 novembre. Ad ogni scuola sono stati consegnati 110 kit. Tre i distretti interessati: Catania, Palagonia e Caltagirone.

Le scuole coinvolte

Le scuole coinvolte: E. De Amicis(Catania), Leonardo Sciascia(Misterbianco), G. Parini(Catania), F. Petrarca(Catania), Nazario Sauro – Papa Giovanni XXIII (Catania), D’annunzio(Motta S’ Anastasia), Gaetano Ponte(Palagonia), Leonardo da Vinci(Castel di Iudica), Alessio Narbone(Caltagirone), Mazzarone(Licodia Eubea). Ad occuparsi dello screening sono le Usca(Unità speciali di continuità assistenziale) del settore scuola. Va precisato che il test salivare ha valore esclusivamente epidemiologico, non dà diritto al green pass. In caso di positività al test non sarà necessario effettuare un tampone di verifica, secondo la normale procedura.



