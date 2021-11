Tra teatro antico e montagne di rifiuti: cartoline da Catania

CATANIA – Una montagna di rifiuti nella piazza di fronte l’Odeon di Catania. All’interno del parco archeologico della città, ricco di resti e siti storici di particolare rilievo e meta turistica, spiccano cumuli e cumuli di rifiuti non ancora rimossi. Una cartolina poco edificante di Catania, come sottolineano dalla pagina Facebook Lungomare Liberato. Il trenino turistico passa infatti dalla via Teatro Greco. Oltre l’Etna, i tanti turisti presenti in città potranno ammirare altre montagne.



