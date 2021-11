Il vento sferza Palermo: difficoltà di ormeggio per una nave

PALERMO – Il vento di scirocco che soffia su Palermo ha reso complicato l’attracco della nave Tirrenia, partita ieri sera da Napoli e in arrivo stamane alle 6: dopo il primo tentativo, è dovuta tornare in mare aperto.

Successivamente un rimorchiatore ha consentito, nonostante i 50 nodi di vento provenienti da sudest, di condurre la nave in banchina. Intanto, i vigili del fuoco stanno intervenendo per diversi alberi caduti in strada a Palermo, in via Enrico Serretta, via Libertà, via Isonzo e via Manin. Decine le chiamate alla sala operativa dei pompieri per cornicioni caduti.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI