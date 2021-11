Tenta di strangolare la compagna: arrestato un uomo di 45 anni

Un nisseno di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza del gip Gigi Omar Modica per maltrattamenti. L’uomo in più occasioni avrebbe cercato di strangolare la compagna e convivente che ormai viveva in uno stato perenne di paura e di sofferenza fisica e psichica. Il 45enne, difeso dall’avvocato Massimiliano Bellini, è stato arrestato nel pomeriggio e condotto ai domiciliari.

L’incubo iniziato nel 2016

I maltrattamenti sono iniziati nel 2016 e in diverse occasioni l’uomo ha cercato di strangolare la donna. In un caso fu fermato dalla madre della compagna chiamata dalla figlia minorenne che aveva assistito alla violenta aggressione. In un’altra occasione l’uomo aveva puntato un coltello alla schiena della compagna dicendole che l’avrebbe ammazzata.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI