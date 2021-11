A fuoco un bus dell’Amts: non ci sono feriti

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

CATANIA. Nella tarda mattinata di oggi, attorno alle ore 12.50, una squadra e due autobotti di rincalzo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania sono ntervenute in via Cristoforo Colombo a Catania, nei pressi del vecchio Mulino Santa Lucia, per l’incendio di un autobus metropolitano alimentato a metano.

Al momento dell’incendio sul bus, che operava sulla linea 532, si trovavano poche persone che sono state fatte scendere dallo stesso autista del veicolo.

Spente le fiamme, la squadra dei Vigili del Fuoco, ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e verificare che la viabilità potesse riprendere senza rischi per passanti e automobilisti.

Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Locale.



