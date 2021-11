Caltagirone, trovato con hashish in casa: arrestato

CATANIA – Spaccio di droga a pochi passi da casa: è stata la scoperta dei poliziotti del commissariato di Caltagirone, che nel pomeriggio di ieri hanno osservato, in una via del centro di Caltagirone. Dopo aver osservato uno scambio di stupefacente, il “cliente” è stato fermato dagli agenti e sottoposto a perquisizione, a seguito della quale è stato trovato in possesso di dosi di sostanza stupefacente. Il “cliente” ha dichiarato che la droga era per uso personale.

In seguito, i poliziotti hanno perquisito l’abitazione del pusher, un calatino nato nel 1996: all’interno della camera da letto è stato rinvenuto hashish per 94 grammi e marijuana per 190. Tutta la droga è stata sottoposta a sequestro penale.

“Come sempre in questi casi – si legge in un comunicato della Questura di Catania – insieme alla sostanza stupefacente, veniva trovato un bilancino elettronico di precisione adatto alla pesa in dosi della sostanza, e banconote per un totale di 670 euro provento dello spaccio, anch’essi posti a sequestro”.

Lo spacciatore è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico ministero di turno, è stato accompagnato presso la propria abitazione per gli arresti domiciliari.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI