Caltagirone, danni all’aula: spostate le sedute del consiglio

CATANIA – Cadono le decorazioni di stucco e cedono le centine in legno del tetto: le infiltrazioni d’acqua causate dal maltempo della settimana scorsa hanno causato danni nell’aula consiliare “Luigi Sturzo” del comune di Caltagirone, al secondo piano del palazzo municipale.

Le condizioni “difficili” della porzione di tetto in questione hanno indotto il sindaco Fabio Roccuzzo a emettere un’ordinanza con cui si evidenzia che “ricorrono le condizioni per stabilire l’inagibilità dell’aula consiliare al fine di evitare il pericolo di caduta di ampie parti delle decorazioni e/o di cedimenti improvvisi della struttura di copertura”. Pertanto, “a tutela della pubblica incolumità”, si rendono necessari interventi di messa in sicurezza”.

La chiusura e lo spostamento

Col provvedimento il primo cittadino ordina, quindi, “la chiusura per inagibilità dell’aula consiliare e che le sedute del Consiglio comunale, a partire da quella di insediamento di sabato 6 novembre, si svolgano nel salone di rappresentanza Mario Scelba del municipio, sino a quando non saranno conclusi i lavori di manutenzione straordinaria che garantiscano la totale agibilità dell’aula consiliare”.

“D’intesa con la Protezione civile regionale – informa il sindaco – abbiamo subito attivato le procedure per richiedere e ottenere le risorse destinate agli interventi per i danni causati dall’emergenza dei giorni scorsi, che utilizzeremo per il rifacimento del tetto. In attesa che i lavori vengano realizzati, abbiamo individuato nel salone di rappresentanza il luogo più consono allo svolgimento dei lavori dell’assise”.



