Catania, arriva il Frecciabianca: lunedì l’inaugurazione

CATANIA – Il treno Frecciabianca arriva in Sicilia e per l’inaugurazione sarà presente il sottosegretario alle infrastrutture e mobilità Giancarlo Cancelleri. Lo annuncia lo stesso Cancelleri in un comunicato, in cui precisa che il primo viaggio dei nuovi treni avverrà il 14 novembre.

I nuovi treni

“Lunedì prossimo sarò a Catania per l’inaugurazione del servizio Frecciabianca, il primo freccia in Sicilia – si legge nel comunicato di Cancelleri – come ho più volte detto anche in mie passate interviste, l’arrivo dei treni Freccia in Sicilia sono un primo passo importante, al quale ne seguiranno altri, tesi a migliorare radicalmente il servizio ferroviario siciliano e i collegamenti con il Nord Italia. È una Freccia, certamente più performante della stragrande maggioranza dei convogli presenti in Sicilia ed è un segno di buona volontà”.

“Il primo viaggio sarà il 14 novembre – annuncia Cancelleri – e sarà nelle tratte che collegheranno Palermo con Catania e Messina, con fermate intermedie a Caltanissetta ed Enna e poi a destinazione le coincidenze con le navi BluFerries e il Frecciarossa per Milano. La presentazione del servizio di Trenitalia (Gruppo Fs) avverrà lunedì prossimo a Catania, e sarà presente l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi”. Cancelleri ricorda che resta la sua promessa di portare il Frecciarossa, “l’elitè” dell’alta velocità che nel resto d’Italia è già presente da più di 20 anni, anche in Sicilia nel 2024.

“Voglio portare solo risposte ai siciliani, anche a piccoli passi, ma in questo sono determinato più che mai” conclude il sottosegretario.



