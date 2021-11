Catania, Parisi: “Iniziative con Palermo sono bella pagina”

CATANIA – “L’iniziativa portata avanti in sinergia con il Palermo rappresenta una bella pagina per la Sicilia, sottolineo anche la solidarietà manifestata anche dalle Curve di tante tifoserie. Sono arrivati numerosi messaggi e questo è il bello del calcio. L’iniziativa dei giocatori del Palermo è stata apprezzatissima”. Così Sergio Parisi, assessore allo sport del Comune di Catania, intervenuto ai microfoni di Telejonica, per commentare la vicinanza offerta dal popolo rosanero – ma anche da parte di altre tifoserie – alla città etnea, colpita nei giorni scorsi da un violento nubifragio: “Questo deve essere un punto di partenza per rilanciare la nostra Sicilia calcistica che soffre. Dopo avere vissuto stagioni irrepetibili in passato con squadre siciliane in Serie A, sarà molto difficile arrivare a quei livelli ma questi segnali sono di speranza per fare ripartire la Sicilia calcistica”, ha concluso Parisi.



