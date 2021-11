Catanzaro, Calabro: “Contento per il passaggio del turno”

COPPA ITALIA SERIE C

"Pensiamo a rimetterci in moto, domani ci alleneremo pensando al Messina“

CATANZARO – “Sono contento, quando si passa il turno e si raggiunge un obiettivo è sempre positivo. Queste sono partite che danno modo di fare riflessioni, ho avuto buone indicazioni da parte di tutti”. Così Antonio Calabro, allenatore del Catanzaro, dopo il successo interno per 1-0 contro il Palermo, valso ai calabresi il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. A decidere la sfida un gol nella ripresa realizzato da Curiale. Il Catanzaro, archiviato il capitolo coppa potrà adesso dedicarsi al campionato: “Pensiamo a rimetterci in moto, domani ci alleneremo pensando al Messina“, ha concluso Calabro.



