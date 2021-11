CATANIA – Area affidata alla parrocchia salva. La zona, curata e utilizzata dalla chiesa San Luigi per alcune cerimonie religiose, e che sembrava pronta a essere sottratta alla comunità, in realtà non sarà toccata. A confermarcelo è il parroco, padre Salvo Gulisano che spiega come sia stata assicurata la prosecuzione del comodato d’uso gratuito. “Ci hanno assicurato la concessione in continuità – dice – e ci hanno concesso anche un altro spazio, sempre in comodato d’uso, alle spalle della parrocchia”.

Insomma, l’area in questione, che tante preoccupazioni aveva scatenato tra gli abitanti, per adesso, resterà a disposizione di tutti. La cosa si sarebbe composta alcuni giorni fa: resta, invece, la questione principale della vendita dei terreni da parte del Consorzio Centro direzionale Cibali, di chi li acquisterà – o li ha acquistati – e la loro destinazione futura.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI