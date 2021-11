Covid, in Sicilia 372 nuovi casi: altre quattro vittime

L’andamento di nuovi casi in Sicilia nella settimana 25-31 ottobre riporta un’incidenza di 51,35 casi per centomila

abitanti a fronte di una media nazionale di 51,96 (la soglia limite è di 50 nuovi casi ogni 100 centomila abitanti).

Continua, quindi, a registrarsi un sia pur contenuto rialzo dei nuovi casi rispetto al minimo raggiunto a ottobre, ma il trend di crescita appare al momento limitato. Nel giro delle ultime 24 ore sono 372 i nuovi casi di Covid19 nell’Isola, a fronte di 25.266 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 398.

Sicilia al settimo posto

L’isola è al settimo posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 754 casi, al secondo il Veneto con 734, al terzo il Lazio con 664 casi, al quarto la Campania con 615, al quinto il Friuli Venezia Giulia con 438 casi e al sesto la Toscana con 385 casi. Gli attuali positivi sono 7.467 con un decremento di 66 casi. I guariti sono 302 mentre si registrano altre 4 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.033.

La mappa: Catania ancora prima per nuovi contagi

Sul fronte ospedaliero sono adesso 339 i ricoverati (6 in meno rispetto a ieri), in terapia intensiva sono 37(meno 3). Sui contagi nelle singole province, Palermo ne ha registrati 26, Catania 102, Messina 91, Siracusa 75, Ragusa 6, Trapani 37, Caltanissetta 10, Agrigento 14, Enna, 11.

I dati nazionali

Sono 5.905 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 5.188. Sono invece 59 le vittime in un giorno (ieri 63). Sono 514.629 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 711.311. Il tasso di positività è all’1,1%, in lieve aumento rispetto all’0,7% di ieri. Sono invece 383 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più. Gli ingressi giornalieri sono 36 (ieri 31). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.045, ovvero 16 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

