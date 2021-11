Il covid rialza la testa nel Nordest: focolai in hotel, scuole e Rsa

ROMA – Il Covid rialza la testa, focolai nel Nordest. Il cluster Covid nella zona termale padovana ha registrato negli ultimi 15 giorni un aumento dei casi, passando da una media di 80 unità di metà settembre alle 110 attuali, con una tendenza in aumento. Il dato è stato reso noto oggi dall’azienda sanitaria di Padova.

In sette hotel della zona termale si registrano contagi tra i turisti. Focolai anche nelle scuole con 34 classi in quarantena. Focolai si registrano anche nelle Rsa: a Conselve (Padova) in una casa di riposo Beggiato ci sono 60 ospiti e 8 operatori positivi. In 17 sono asintomatici, tutti avevano ricevuto la terza dose di vaccino da qualche giorno.



