Di Maio: “Giusto fare un tagliando al reddito di cittadinanza”

ROMA – Secondo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto a 24 Mattino su Radio 24, è “giustissimo” cambiare il reddito di cittadinanza. “Perchè come in tutti i paesi del mondo quando si crea uno strumento del genere è giusto poi fare un tagliando e si mettano a punto tutti i meccanismi che servono per farlo funzionare meglio” compresi quelli necessari a evitare le truffe.

Di Maio ha quindi ricordato a Radio 24 che “in Italia ogni anno ci sono 15 miliardi di euro di truffe ai danni dello Stato, il reddito è l’1% di questi 15 miliardi. Lavoriamo sul reddito ma lavoriamo anche su tutto il resto. Perchè altrimenti mi sembra un dibattito strumentale”. Sul funzionamento del reddito di cittadinanza così com’è, Di Maio ha quindi spiegato a Radio 24: “Non sta funzionando quest’ultimo miglio ma noi sapevamo che questo era un tema regionale sui cui premere sulle regioni. Tutte le forze politiche hanno votato per il rifinanziamento del reddito. Se lo eliminiamo avremo problemi sociali”.



