Locatelli: “Non si è ancora discusso della proroga del green pass”

“Non si è ancora ragionato su una data precisa di estensione del Green pass, però ritengo che in questo momento una sospensione non sia neanche considerabile sia per i numeri che ancora esistono, sia anche per una condizione climatica che certo non favorisce un’ulteriore riduzione della circolazione virale. Sappiamo tutti che i mesi freddi dell’autunno/inverno favoriscono le infezioni respiratorie”. A dichiararlo è Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.

Locatelli ha anche parlato della proroga dello stato di emergenza: “Discussione sia prematura. I tempi ci sono per farla un po’ più in là, diciamo a dicembre. Premesso questo, poi è una decisione che spetta alla politica anche perché un eventuale prolungamento anche oltre il 31 di gennaio, in virtù della normativa oggi vigente, prevede dei disciplinari di legge che devono essere adottati in maniera specifica”, sottolinea Locatelli.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI