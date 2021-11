MedTrade Palermo, arriva la Traina Caltanissetta

Torna in casa a Sferracavallo la squadra di Linda Troiano per cancellare la sconfitta di Brolo

La MedTrade Volley Palermo di Coach Linda Troiano deve immediatamente cancellare la brutta prestazione di Brolo e gettare il cuore oltre la rete nella seconda gara casalinga della stagione, domenica 7 novembre, alle ore 17:30, nell’Oratorio Ss. Cosma e Damiano “Verso Gli Ultimi” di Sferracavallo contro la Traina srl Caltanissetta, per la quarta giornata del Girone P del campionato nazionale di Serie B2 Femminile (arbitri Aurora Pagliocca e Giulia Concilio).

Troppo brutte per essere vere, le aquilotte giallazzurre hanno lavorato soprattutto sull’aspetto mentale per analizzare una gara nella quale non si è mai riusciti a contrastare l’inerzia dell’avversario. A Brolo una giornata storta che ha coinvolto l’intero gruppo, ad eccezione della 14enne schiacciatrice Marta Radicella che ha consegnato a Linda Troiano un’altra valida opzione in attacco e la certezza di poterla schierare anche nei momenti più caldi della gara.

L’avversario non è dei più teneri, ma forse rappresenta la più grande opportunità di riscatto dopo una sconfitta pesante con la consapevolezza di ritrovare ancora il calore del proprio pubblico come nell’esordio storico contro Santo Stefano. La Traina srl Caltanissetta del duo di allenatori Carina Gotte e Francesca Scollo è stata costruita con l’obiettivo di giocarsi la promozione sino alla fine. Nelle due partite di campionato giocate sinora con il turno di riposo alla prima giornata, le nissene hanno ottenuto altrettante vittorie contro Comiso e Com.fer Palermo senza nemmeno perdere un set.

La partita sarà trasmessa in diretta da Volley Palermo Channel sulla pagina Facebook e sul canale YouTube ufficiali e sulla pagina Facebook di BlogSicilia.it con il commento tecnico di Mario Piras e la regia di Giorgia Mancuso, a partire dalle 17:10.

Nel rispetto delle normative vigenti nel contrasto al contagio del Covid-19, l’ingresso al pubblico è consentito esclusivamente ai possessori di green pass e sino al raggiungimento della capienza massima consentita.



