Sarà un fine settimana tipicamente autunnale in Sicilia. “Tra piogge e schiarite”, come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, con il cielo che si presenterà nuvoloso per nubi alte e stratificate con occasionali precipitazioni.

Le temperature

E farà più freddo: le temperature subiranno una graduale diminuzione fino a portarsi in linea con le medie tipiche per il periodo. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

