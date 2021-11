Palermo, Massolo: “Tenevamo alla coppa, fatta discreta gara”

"Metterò in difficoltà il mister. Per me è un onore essere a Palermo e il mio obiettivo è quello di farmi trovare sempre pronto"

PALERMO – Una sconfitta costata l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, quella rimediata dal Palermo ieri pomeriggio sul campo del Catanzaro. Per i rosanero una formazione parecchio rimaneggiata che non è riuscita a centrare il passaggio del turno: “Ci tenevamo parecchio – ha detto il portiere Samuele Massolo in mixed zone -. Ho avuto la possibilità di giocare e tenermi in forma. Abbiamo fatto una discreta partita, infatti si è risolta con un episodio. La sensazione dal campo è che Curiale abbia fatto un gran gol. Ora ci rimettiamo in piedi che ci aspetta una partita importante”.

L’estremo difensore rosanero, poco utilizzato fin qui, quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto: “Farsi trovare pronti non è facilissimo. Difficile mantenere il ritmo partita senza entrare ogni tanto 20-30 minuti, però ci stiamo allenando bene e questo ci da una grande mano. C’è tanto rammarico perché volevo andare avanti. Lo voleva tutta la squadra: ci avrebbe agevolato per i playoff. Un grosso peccato”.

Infine, sul gol che ha deciso il match, realizzato da Curiale, Massolo ha concluso: “Non era facile ma guardiamo avanti cercando di allenarci sempre bene. Metterò in difficoltà il mister. Per me è un onore essere a Palermo e il mio obiettivo è quello di farmi trovare pronto se dovessi giocare in campionato che è molto lungo”.



