Rdc, 41 milioni ai ‘furbetti’ e anche ai familiari dei boss

Nel 2021, in 10 mesi, oltre 41 milioni del reddito di cittadinanza sono andati a chi non ne aveva diritto: i furbetti – il 20% in Campania – si sono messi in tasca circa 135mila euro al giorno che spettavano ad altri. Soldi sono andati anche a familiari di boss della criminalità organizzata. Sono i risultati dei controlli dei carabinieri. Alcuni casi, risultati nei controlli dei giorni scorsi, sono apparsi clamorosi. Ne abbiamo scritto qui a proposito di un blitz.

C’è anche chi aveva la barca o la Ferrari tra le persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza scoperte appunto in un maxi blitz dei carabinieri Ogaden nelle regioni del sud Italia. In provincia di Avellino un 70enne convivente con un funzionario comunale (non indagata) possedeva un’automobile marca Ferrari, numerosi immobili e terreni di proprietà.



