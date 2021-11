Rizzotti Design Catania, Montecchio si aggiudica il match

Strenua lotta e senso di rivalsa non bastano, il successo continua a non arrivare

Strenua lotta e senso di rivalsa non bastano alla Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, il successo continua a non arrivare. Contro IPAG Montecchio, nel turno infrasettimanale che segnava la quinta giornata del campionato di Serie A2, non c’è gloria e matura un nuovo stop in tre set.

Si sentono eccome le due partite in 72 ore al Pala Collodi, Montecchio spinge subito con capitan Fiorio e Magazza, che scarica potentissimo uno dei suoi 11 punti a referto dal quattro. Funziona la parallela argentina Bridi-Bulaich e la numero dieci catanese ex San Lorenzo esce fuori gli artigli con i suoi 16 punti, ma non basta a frenare gli attacchi vicentini, che pur facendosi raggiungere dalle etnee, scappano nel finale (25-21).

Il secondo parziale sembra sorridere a Rizzotti Design, ma i fantasmi del match con Soverato sembrano tornare a galla e dopo un ottimo break biancorossazzurro, Fiorio guida la riscossa delle locali, che complice un muro-difesa da manuale non perde il controllo del parziale. Il set si concluderà con lo stesso score del primo ma con una dose di rammarico maggiore per Pallavolo Sicilia (25-21).

La squadra di Amadio allunga subito nel terzo parziale. Il +4 che porta le firme di Orlandi e Fiorio, mentre una reazione etnea è visibile nelle offensive di Emanuela Fiore. Dapprima timida, Catania prende coraggio e forza i suoi attacchi, approfittando anche di un fisiologico calo locale. Si arriva al -1 (19-20) e Amadio è costretto a chiamare il time-out. Montecchio la risolve con l’esperienza e Rizzotti Design manca il cambio di passo, così l’attacco di Greta Catania viene murato e al Pala Collodi si impongono le castellane.

Un punto a punto combattuto che non può però far sorridere, questa l’analisi post-gara dell’head coach biancorossazzurro Mauro Chiappafreddo: “Sono molto dispiaciuto, non esprimiamo il gioco di inizio anno e stiamo incontrando serie difficoltà, lavoreremo per superarle. Manchiamo nei momenti in cui andrebbe fatto punto, si pecca di lucidità e commettiamo leggerezze”

“E’ stato un match combattuto e giocato punto a punto – aggiunge la giovanissima Alessia Conti – dispiace a fine set non concretizzare il tutto, avremmo dovuto evitare qualche errore e far meglio, ma oggi non è andata come speravamo”.

Chi si ferma è perduto nel girone B di Serie A2, per Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania il tour de force prosegue e vedrà le etnee ancora in trasferta, precisamente a Martignacco il prossimo 7 novembre, per la sesta giornata di campionato.



