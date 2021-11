Sequestrati a Roma 9 green pass falsi: c’era anche quello di Pippo Franco

ROMA – I carabinieri del Nas, su richiesta della Procura di Roma, hanno sequestrato nove green pass falsi tra cui quello dell’attore Pippo Franco. L’attività rientra nell’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, in cui si ipotizza il reato di falso.

Tra i certificati verdi falsi, rilasciati da un medico di base e odontoiatra già perquisito, anche quello destinato ad un ex magistrato. I certificati sono stati disattivati presso il database del ministero della Salute. In base a quanto si apprende il documento sarebbe stato utilizzato da alcuni indagati anche per accedere in locali al chiuso.

Pippo Franco non ha voluto commentare l’episodio con i giornalisti che lo hanno cercato per una replica, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani nazionali i suoi legali definiscono l’attore estraneo alla vicenda.

