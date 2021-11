Sileri: “Ok ai vaccini in età pediatrica sarebbe fondamentale”

“Il vaccino per i più giovani è un'arma in più che abbiamo per evitare la circolazione del virus“

“L’approvazione di vaccini per l’età pediatrica è un ausilio fondamentale, un passo in avanti per raggiungere la protezione di comunità”. A dichiararlo è Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus.

“Il fatto che alcuni enti regolatori li stiano approvando, consentirà una notevole riduzione della diffusione del virus in queste fasce d’età”. Quanto all’obbligo vaccinale a causa dei genitori no vax, il sottosegretario “al momento” non farebbe “nessuna fuga in avanti perché non c’è ancora un vaccino disponibile in Italia per questa fascia d’età”.

“Non c’è stata alcuna obbligatorietà per le fasce d’età maggiori, quindi francamente non vedo all’orizzonte un obbligo vaccinale. Il vaccino per i più giovani è un’arma in più che abbiamo per evitare la circolazione del virus, ma non c’è nessuna idea di obbligatorietà del vaccino né nella fascia adulta né in quella più giovane”, ha commentato.



