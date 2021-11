ST, il Ceo a Palazzo Elefanti: “Catania sito strategico”

CATANIA – Il President & Ceo di Stmicroelectronics, Jean-Marc Cheryè, stato ricevuto a palazzo degli elefanti dal sindaco di Catania Salvo Pogliese.

Durante l’incontro è stata confermata la strategicità del sito di Catania e l’obiettivo di espandere il piano di investimenti sull’elettronica di potenza, per far sì che in questo settore il sito di Catania continui ed essere il centro di eccellenza di ST nel mondo e driver dell’ecosistema locale.

Il sindaco Pogliese ha ribadito la volontà dell’Amministrazione Comunale di assicurare tutto il supporto necessario, anche in termini di gestione e manutenzione delle infrastrutture locali, per realizzare gli obiettivi strategici di ST a Catania.

Leggi notizie correlate • Fondi per StMicroelectronics - Via libera della giunta Musumeci



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI