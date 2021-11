Via libera ai fondi: 317 milioni per circumetnea Catania

CATANIA. Via libera al riparto tra le Regioni di 3,6 miliardi di euro per attuare il Pnrr. Fondi dedicati agli interventi di sviluppo e potenziamento di metropolitane, filobus e tramvie, insieme all’assegnazione di 836 milioni di euro per lo sviluppo delle ferrovie regionali. Al Comune di Catania in arrivo oltre 317 milioni per il potenziamento e la trasformazione della ferrovia circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta suburbana fino a Paternò compreso il deposito di Ardizzone. Un obiettivo raggiunto anche grazie all’impegno del vice ministro al Mims Alessandro Morelli nell’ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Un risultato concreto della Lega al governo per migliorare il trasporto rapido di massa”. Lo dicono in una nota la senatrice della Lega Valeria Sudano, componente commissione Lavori Pubblici e il deputato Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture. (ANSA).



