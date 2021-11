Accardi: “Palermo non è corazzata, cessione club difficile”

PALERMO – “Il Palermo sta seguendo il copione vero di inizio anno, cioè provare ad arrivare più lontano possibile in classifica sapendo comunque di non essere una corazzata“. Così Beppe Accardi, agente sportivo palermitano, commentando l’attuale cammino dei rosanero nel girone C di Serie C. La formazione di Filippi, reduce dal pari per 1-1 al Barbera contro l’Avellino, è attualmente quarta in classifica a -7 dalla capolista Bari. Intervistato da Tuttomercatoweb, Accardi ha anche parlato delle trattative per la cessione della società di viale del Fante: “Mi sembra difficile per tanti motivi: in primis il contenzioso con Di Piazza. Prima dovrà risolversi questa situazione. Ma non mi aspetto una cessione alle condizioni che leggo sui giornali”.



