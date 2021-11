Era la centrale delle moto rubate: scattano il sequestro e una denuncia

È stata la rapidissima indagine scaturita dal furto di un Piaggio Liberty 50 a condurre i carabinieri della stazione di Aragona, nell’Agrigentino, alla scoperta del magazzino di stoccaggio dei motocicli rubati. Mercoledì pomeriggio, dopo avere acquisito la denuncia della vittima, i militari hanno immediatamente avviato le ricerche dello scooter rubato. I carabinieri hanno in breve tempo focalizzato la loro attenzione su un garage di via Petrusella, dove, nelle prime ore di giovedì mattina, hanno fatto irruzione.

Cosa è stato trovato

All’interno hanno trovato numerose parti smontate di diversi motocicli e ciclomotori, 3 blocchi-motore Piaggio, 2 telai di motocicli (ad uno dei quali era stata levigata la matricola), pneumatici e caschi da motociclista nonché la targa e la maggior parte dei pezzi del Piaggio Liberty oggetto di furto, già smembrato dai malviventi per poter essere riciclato. I militari hanno ricondotto la disponibilità di quel luogo, apparso come una vera e propria centrale di stoccaggio e riciclo dei ciclomotori rubati, ad un pregiudicato del luogo, deferito alla Procura della Repubblica di Agrigento perché ritenuto responsabile di ricettazione e riciclaggio. Tutto il materiale repertato e sequestrato sarà adesso sottoposto ad accertamenti per verificarne la provenienza e risalire ai proprietari derubati.

