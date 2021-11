Assessore sceriffo: “Ho seguito camion di rifiuti e chiamato la polizia” VIDEO

CATANIA – Fabio Cantarella, per un giorno, veste i panni di assessore sceriffo. C’è chi considera Catania una sorta di discarica dove poter conferire rifiuti di ogni genere. Questa mattina, un camion ha attirato l’attenzione dell’esponente della Giunta Pogliese. Non solo ha deciso di tallonarlo, ma Cantarella ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’inseguimento è durato quasi un’ora. Ed è finito con sequestro del mezzo e denuncia dei conducenti.

“Stavo percorrendo via Leucatia – racconta l’assessore comunale all’Ecologia – quando mi sono accorto di questo camion che trasportava rifiuti di ogni genere, sacchi neri enormi e diversi ingombranti tra cui tavoli, sedie, materassi. Siccome non tutti possono trasportare rifiuti, ma solo soggetti autorizzati ho intuito che era un mezzo che stava illecitamente conferendo rifiuti. Purtroppo – commenta amaramente Cantarella – ogni giorno subiamo conferimenti illeciti da diverse parti”.

L’assessore ha deciso di pedinarlo. “L’ho seguito e nel frattempo ho chiamato la Municipale e la Polizia. Sono stato in contatto con la sala operativa e poi la Volante ci ha raggiunto in via Domenico Tempio, prima del Faro Biscari”, spiega Cantarella.

I poliziotti hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso. Così hanno scoperto che il mezzo era stato già sequestrato e inoltre viaggiava priva di copertura assicurativa. A quel punto il camion è stato scortato all’autorimessa e sono state istruite le pratiche per la confisca. Inoltre sono scattate le denunce a piede libero per gli illeciti ambientali e le violazioni al codice della strada.

“Ai poliziotti hanno dichiarato che avevano raccolto questi rifiuti in alcune case a San Gregorio di Catania e li stavano portando a Catania per smaltirli. Insomma per loro stavano svolgendo un lavoro”, racconta ancora Cantarella. “Adesso andrò nella sede della polizia municipale per redigere il verbale in quanto sono testimone dei fatti. Abbiamo stimato che nel camion erano caricati due -tre tonnellate di rifiuti”, conclude l’assessore.



