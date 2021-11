Coltivazione di droga e furto di energia elettrica: un arresto

PALERMO – La Polizia di Stato, ha arrestato un palermitano di 56 anni accusato di coltivazione di marijuana e furto di energia elettrica. In casa nel quartiere Oreto a Palermo i poliziotti hanno trovato una serra con 102 vasi. La piantagione era attrezzata con 10 lampade alogene, 3 condizionatori dotati di appositi cestelli aeratori, un idrometro, una centralina temporizzata, una pompa per irrigazione e diversi fertilizzanti. Sono stati trovati anche 150 grammi di marijuana già essiccati e tutto il materiale per confezionare la droga. Lampade e condizionatori erano alimentari con un allaccio abusivo.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI