Allarme di Oms ed Ema: ‘Siamo già nella quarta ondata della pandemia’, e l’epicentro torna ad essere l’Europa: da qui a

febbraio si potrebbe registrare un altro mezzo milione di morti. Anche in Italia in crescita i contagi. Nella mappa del Ecdc 5 Regioni tornano in giallo e solo 6 restano in verde.

Ieri registrati 5905 casi, in crescita. In Fvg il triplo di nuovi casi rispetto al giorno prima. Autorizzato nel Regno Unito il

farmaco anti-Covid per via orale molnupiravir di Merck.



